Гибридный кроссовер Chery установил мировой рекорд по запасу хода. Модель Fulwin T10 проехала без дозаправки свыше 2100 километров по китайским дорогам общего пользования. Итоги испытаний зафиксировали в Книге рекордов Гиннесса. Интересно, что сертифицирована новинка Chery с куда меньшими показателями: автономность пятиметрового кроссовера с полным баком и заряженным аккумулятором составляет до 1400 километров (CLTC).

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Fulwin T10 представляет собой «растянутую» и перелицованную версию Chery Tiggo 9 с бензин-электрической силовой установкой C-DM. Автомобиль длиной 4,85 метра снаряжённой массой около двух тонн может быть с передним или полным приводом, а под капотом «турбочетвёрка» 1.5.

Вероятно, рекорд установил более лёгкий пятиместный переднеприводный кроссовер. Под полом тяговая батарея ёмкостью 34,46 киловатт-часа, что позволяет проехать без активации двигателя внутреннего сгорания 200-210 километров, а зарядка от «суперчарджера» от 30% до 80% занимает 18 минут. Поставки Fulwin T10 стартуют на этой неделе, 25 июля.

Мировой рекорд дальности может стать катализатором продаж заряжаемого гибрида. Ранее в этом месяце в Книгу рекордов Гиннесса попал другой китайский бензин-электрический автомобиль — внедорожник FangChengBao Leopard 5 заехал на беспрецедентную для гибридов высоту около шести тысяч метров.