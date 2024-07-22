Гибридный кроссовер Chery установил мировой рекорд по запасу хода
Гибридный кроссовер Chery установил мировой рекорд по запасу хода. Модель Fulwin T10 проехала без дозаправки свыше 2100 километров по китайским дорогам общего пользования. Итоги испытаний зафиксировали в Книге рекордов Гиннесса. Интересно, что сертифицирована новинка Chery с куда меньшими показателями: автономность пятиметрового кроссовера с полным баком и заряженным аккумулятором составляет до 1400 километров (CLTC).
Fulwin T10 представляет собой «растянутую» и перелицованную версию Chery Tiggo 9 с бензин-электрической силовой установкой C-DM. Автомобиль длиной 4,85 метра снаряжённой массой около двух тонн может быть с передним или полным приводом, а под капотом «турбочетвёрка» 1.5.
Вероятно, рекорд установил более лёгкий пятиместный переднеприводный кроссовер. Под полом тяговая батарея ёмкостью 34,46 киловатт-часа, что позволяет проехать без активации двигателя внутреннего сгорания 200-210 километров, а зарядка от «суперчарджера» от 30% до 80% занимает 18 минут. Поставки Fulwin T10 стартуют на этой неделе, 25 июля.
Мировой рекорд дальности может стать катализатором продаж заряжаемого гибрида. Ранее в этом месяце в Книгу рекордов Гиннесса попал другой китайский бензин-электрический автомобиль — внедорожник FangChengBao Leopard 5 заехал на беспрецедентную для гибридов высоту около шести тысяч метров.