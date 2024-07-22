В автомобилях Sollers стало еще больше отечественных деталей

Микроавтобусы Sollers Atlant стали более «российскими». По данным телеграм-канала «Автобусы и вообще», в автомобили с салонами на 14−15 мест теперь ставят отечественные сиденья и используют российские отделочные материалы. Поставщиком стала компания «Нижегородец». Раньше она выпускала комплектующие для микроавтобусов Ford Transit российской сборки. Также у Altant появилась новая версия — 14-местная с проходом к аварийному выходу сзади.

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Ранее Sollers Atlant комплектовали сиденьями от «донорского» китайского микроавтобуса JAC Sunray. Пока у дилеров остаются такие машины, но постепенно они будут сменяться «Атлантами» с креслами российского производства.

Изменится ли при этом стоимость однообъемника, неизвестно. Сам Sollers прайс-листы на автомобили не публикует, но «Авилон», к примеру, предлагает микроавтобусы по цене от 4 439 000 рублей. Самый простой фургон стоит от 2 909 000 рублей. Также доступны промтоварный фургон, рефрижератор, изотермический и бортовой фургон с тентом.

В мае Sollers сообщил, что модернизировал машины после критики пользователей. Так, Atlant увеличили толщину лакокрасочного покрытия, стали наносить на кузов защитную мастику, предотвращающую появление коррозии. Гарантия от такого дефекта выросла до восьми лет.

По «технике» изменений не было: Atlant по-прежнему комплектуется турбодизелями объёмом 1,9 или 2,7 литра в сочетании с шестиступенчатой «механикой» и задним приводом.