Бывший завод Nissan в Санкт-Петербурге приостановил выпуск автомобилей

Автомобили Xcite не будут производить неделю, и вот почему. «Автозавод Санкт-Петербург», который раньше принадлежал Nissan, а теперь выпускает машины под новой российской маркой Xcite, ушел в корпоративный отпуск. Он продлится с 22 июля по 4 августа 2024 года, и в этот период сборка автомобилей осуществляться не будет. С момента возобновления производства в феврале этого года с конвейера предприятия сошло более десяти тысяч экземпляров модели X-Cross 7. Скоро к ней присоединится и вторая, которой прочат имя X-Cross 8.

В 15-летней истории петербургского автозавода, который построил Nissan, недавно начался новый этап. После ухода японского автопроизводителя предприятие переименовали в «Автозавод Санкт-Петербург», и при поддержке «восточного партнера», имя которого настоятельно просят не называть, организовали крупноголовую сборку автомобилей новой марки Xcite на базе популярной на российском рынке модели одной из китайских марок.

Новинка получила название Xcite X-Cross 7, и пока это единственная модель, которая сходит с конвейера петербургского завода. Это 4,5-метровый кроссовер со 190-миллиметровым дорожным просветом, 1,5-литровым турбомотором на 147 лошадиных сил, вариатором и передним приводом. Кузова, двигатели и другие комплектующие для модели поставляют из Китая.

Уже в начале осени к X-Cross 7 присоединится вторая, более крупная модель с полным приводом, которую, предположительно, назовут X-Cross 8. По информации инсайдеров, к тестовой сборке завод приступит сразу после возвращения из корпоративного отпуска.

Старт продаж ожидается в течение осени или в конце года. Больше подробностей, включая цены и комплектации, рассекретят ближе к запуску.