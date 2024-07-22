Honda запатентовала модульный пикап в стиле Element

Похоже, компания Honda переживает волну возвращений: сначала купе Honda Prelude, а теперь появились патентные изображения потенциального преемника Honda Element.

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Напомним: так назывался компактный кроссовер начала 2000-х годов, отличавшийся кубическим дизайном и нестандартными задними дверями, которые открывались против направления движения.

Сходные элементы можно заметить на новых патентных изображениях потенциального преемника Honda Element. Однако кроме этого новая модель отличается модульной конструкцией и кузовом пикап.

Вполне вероятно, что новый Element будет трансформироваться, получит сменные элементы кузова или вообще превратится в целое семейство из нескольких моделей, включая кроссовер и пикап.

Но когда это произойдет? На какой основе будет построен Honda Element? Что установят под капотом? Все эти вопросы сейчас остаются без ответов. Ждем дебют прототипа Honda Element и дальше появления серийной версии.