Новый Kia Tasman бросит вызов внедорожникам. Тесты пикапа сняли на видео

Компания Kia опубликовала видео, в котором показаны испытания нового пикапа Tasman - он выйдет на рынок в 2025 году. Модель тестируют в условиях бездорожья в штате Алабама, США.

Благодаря некоторым кадрам стало понятно, что сзади у пикапа Kia Tasman будет неразрезной мост. Также показаны артикуляция подвески и возможности системы полного привода при диагональном вывешивании, при старте с места в гору - 40-процентный уклон, и спуске. В конце ролика Kia заявляет, что "препятствия существуют, чтобы их нарушать".

Kia Tasman - рамный внедорожник, одна из модификаций которого будет дизельной. Официально заявлено, что помимо основного рынка для "Тасмана" - Австралии - пикап также будет продаваться в Африке, Южной Корее и на Ближнем Востоке. Конкурентами Kia Tasman станут Ford Ranger, Toyota Hilux и Isuzu D-Max.