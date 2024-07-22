«Москвич» ушел на каникулы, производство автомобилей приостановлено

«Москвич» приостановил производство перед запуском новой модели. Столичный автозавод ушел на каникулы: они продлятся с 22 июля по 4 августа 2024 года, сообщает «Автостат» со ссылкой на пресс-службу предприятия. В этот период сборка автомобилей осуществляться не будет, зато уже осенью на конвейер встанет еще один кроссовер — большой семиместный «Москвич 8». Он присоединится к уже выпускаемым «Москвич 3», «Москвич 3е» и «Москвич 6».

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За первую половину нынешнего года завод «Москвич» реализовал 10 тысяч автомобилей, в том числе почти 900 лифтбеков «Москвич 6» и около 700 электромобилей «Москвич 3е». Всего по итогам года планируется продать 27 тысяч «Москвичей» — это на 75 процентов больше, чем в 2023 году, когда было продано 15,3 тысячи машин.

Ранее появилась информация о том, что по состоянию на конец 2023 года стоимость чистых активов «Москвича» составляла 8 976 763 998 рублей. Чистый убыток завода по итогам 2023-го увеличился в 3,6 раза, до 8,6 миллиарда рублей, а выручка при этом выросла на 59,2 процента, до 57,5 миллиарда. Из финансового отчета следует, что совокупный долг компании в конце прошлого года составлял 42,6 миллиарда рублей, что в 2,5 раза больше показателя 2022-го.

В текущем году «Москвич» останется «планово убыточным», так как для того, чтобы он стал прибыльным, необходимо выпускать более 40 тысяч машин в год.

У «Москвича» по-прежнему только один технологический партнер — это китайский JAC. Ранее глава КамАЗа Сергей Когогин не подтвердил слухи, что завод якобы находится в поисках еще одного партнера: по его словам, «предприятие занимается развитием продукта, который уже есть».