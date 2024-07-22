В России захотели прикрыть лазейку для одной категории водителей

В России захотели прикрыть лазейку для водителей одной категории без обучения и экзаменов. Речь идет о владельцах снегоходов, квадрициклов и трициклов с мотоциклетным рулем. Законопроект опубликовали на официальном портале проектов нормативных актов.

На сегодняшний день владельцам такого транспорта зачастую достаточно только водительских прав категории B, так как с 2024 года при открытии таковой автоматически стала доступна категория B1, которая позволяет водить снегоходы, трициклы и квадрициклы.

И хотя по закону спецмототехника относится к сельскохозяйственной, из-за введенного упрощения у водителей отпала необходимость получать в органах Гостехнадзора права тракториста-машиниста. Многие успели воспользоваться этой лазейкой, отмечается в пояснительной записке. Власти объясняли такое упрощение необходимостью развивать снегоходный и внедорожный туризм.

Однако теперь в законе захотели прописать изменение, согласно которому, если на задней стороне прав напротив категории B1 отсутствуют отметки, водитель сможет управлять только транспортными средствами и спецтехникой с автопосадкой. Для вождения транспортом с мотопосадкой потребуется уже категория А либо дополнительное обучение в автошколе на технике с мотоциклетным рулем (категория B1 c отметкой MS). В случае нарушения водителей предложили штрафовать на 15 тысяч рублей.

С 1 апреля 2024 года в России изменили правила сдачи экзаменов на право управления транспортными средствами и выдачи водительских прав. В частности, с пяти до семи увеличилась максимально допустимая сумма штрафных баллов, позволяющая сдать экзамен.