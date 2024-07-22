В Jetta рассказали, почему не работает российский сайт

Бренд Jetta, который не так давно официально вышел на российский рынок, прокомментировал тот факт, что сайт марки в РФ не работает второй день подряд.

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"Есть технические неполадки, которые мы решаем. Это временный сбой", - рассказали "Российской газете" в пресс-службе компании.



Модельный ряд марки включает седан VA3, кроссовер с немецкими технологиями VS5 и вместительный кроссовер с немецким ДНК VS7. Цены - от 1,928, 2,952 и 3,217 млн рублей соответственно без учета акций.

Напомним, под маркой Jetta Volkswagen в Китае выпускает недорогие автомобили, которые производятся на совместном предприятии FAW-Volkswagen.