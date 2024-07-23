Электромобили CUPRA пользуются ажиотажным спросом

<p>Испанский автопроизводитель <strong>CUPRA </strong>активно развивает свою линию электромобилей, несмотря на снижение спроса на такие машины в Германии. Недавно компания запустила свой <strong>второй </strong>электрический внедорожник <strong>Tavascan</strong>, и, в отличие от конкурентов, таких как Ford, CUPRA не собирается <strong>отказываться </strong>от планов прекратить производство автомобилей с двигателями внутреннего сгорания к 2030 году, сообщает <a href="https://www.32cars.ru/posts/id-4416-cupra-elektricheskij-zarjad-bez-tormozov" target="_blank" rel="noopener">32cars.ru.</a></p><p>Глава бренда в Германии, Бернхард Бауэр, заявил, что снижение спроса на электромобили не влияет на успех CUPRA. Компактный хэтчбек <strong>Born</strong>, первый электрический автомобиль марки, продолжает пользоваться большой <strong>популярностью</strong>. Чтобы компенсировать отсутствие субсидий на покупку электромобилей в Германии, CUPRA предложила выгодные условия <strong>лизинга</strong>. CUPRA также ведет переговоры с Европейским Союзом, чтобы<strong> новые тарифы</strong> на китайские электромобили не повлияли на стоимость Tavascan, который производится в Анхуе.</p><p>Компания заверила, что цена на этот автомобиль останется <strong>неизменной </strong>в 2024 году, что подчеркивает их приверженность клиентам. В следующем году CUPRA планирует выпустить недорогой электрический автомобиль Raval с начальной ценой <strong>ниже 30 тысяч евро</strong>. Одновременно компания продолжит развивать гибриды, такие как Leon, Formentor и будущий Terramar, которые благодаря новым системам PHEV от Volkswagen смогут преодолевать<strong> более 100 км</strong> на электричестве.</p>