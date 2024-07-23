АвтоВАЗ готовится к началу производства самой экономичной Lada Vesta

В АвтоВАЗе рассказали "Российской газете" о том, как обстоят дела с Lada Vesta CNG (Compressed Natural Gas).

© Российская Газета

"Автомобили на стадии подготовки к производству. Старт серии будет объявлен дополнительно", - отметили "РГ" в пресс-службе компании.



Vesta CNG может использовать в качестве топлива как бензин, так и метан. Баллон емкостью 90 литров, рассчитанный на 18 кубометров газа, расположен в багажнике машины позади спинки заднего дивана.

Полностью заправленный автомобиль способен проехать более 1000 километров без дозаправки. В случае, когда газ в баллонах заканчивается, происходит автоматический перевод питания двигателя на бензин.

Ранее серийные битопливные Vesta предлагались с 1,6-литровым мотором ВАЗ-21129 и 5-ступенчатой механикой.

Ранее АвтоВАЗ анонсировал новинки Lada до конца 2024 года. Так, осенью 2024 года в продаже появятся Lada Largus Cross, а также семиместные версии универсала. В третьем квартале должен состояться запуск электрической версии "Ларгуса" и появление на Lada Vesta системы ESC. Также осенью стартует серийный выпуск Lada Aura.