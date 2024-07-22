В России открылся второй склад запчастей для автомобилей Haval, Tank и GWM

«Хавейл Мотор Рус» открыл второй склад запасных частей. Дополнительная площадка, где хранятся детали, расходные материалы и аксессуары расположена на территории Московской области. Как отмечают представители компании, российский офис поддерживает наличие запасных частей «по первому требованию» дилерских центров на уровне 96%.

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«Увеличение складских площадей поможет нам поддерживать высокий уровень послепродажного обслуживания, обеспечив каждый дилерский центр необходимыми запасными частями и расходными материалами»,



— отметил Сергей Ксензов, директор послепродажного обслуживания ООО «ХАВЕЙЛ МОТОР РУС».

Кстати, ранее Сергей Ксензов рассказал редакции Quto, что компания давно проработала вопрос наполнения каталогов деталей. В 2019 году задачей номерой один стало то, чтобы дилеры имели возможность распознавания номеров запчастей по VIN-номеру автомобиля.

Между тем, журналисты составили рейтинг лучших автомобилей китайского происхождения: все они доступны на российском рынке.