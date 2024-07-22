Кроссовер от Changan подорожал в России

Купеобразный кроссовер Changan CS85 Coupe стал дороже на 460 тыс. рублей.

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Купеобразный кроссовер Changan CS85 Coupe, официальные продажи которого начались в России в начале прошлого года, с тех пор подорожал примерно на полмиллиона рублей. Сейчас автомобиль с 2-литровым мотором мощностью 224 л. с. с 360 Н·м крутящего момента и 8-ступечатой АКП стоит 3,76 млн руб., а на старте продаж он стоил 3,3 млн руб.

Автомобиль внешне похож на Geely Tugella, а по габаритам он сопоставим с BMW X4 или Volkswagen Tiguan. Его размеры 4720х1845х1665 мм при колесной базе 2705 мм. Changan CS85 Coupe получил адаптивный круиз-контроль, систему мониторинга слепых зон и другие опции. Ранее «За рулем» сообщал, что названа стоимость нового Haval H9 в России.