Exeed начал продажи седана Exlantix ES, который появится и в России

В Китае начались предварительные продажи обновленного электрического седана Exeed Exlantix ES. Об этом сообщает carnewschina.com. Цены начинаются от 225,9 тыс. юаней (2,7 млн рублей по курсу на момент публикации).

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Отмечается, что автомобиль получил четыре новых цвета кузова и два варианта отделки интерьера, 21-дюймовые колесные диски и дополнительные опции в стандартной комплектации.

В базовую комплектацию входит аккумулятор емкостью 77 кВт.ч. Запас хода — 680 км. В средней комплектации предусмотрена батарея емкостью 100 кВт. ч. Такая машина может проехать до 880 км. Топовая комплектация включает двухмоторную систему полного привода и литиевый аккумулятор емкостью 100 кВт.ч. Без подзарядки такой автомобиль способен преодолеть 710 км.

Компания Chery летом 2024 года выведет на российский рынок новый бренд Exlantix, под которым будут представлены электромобили китайского концерна.

Первым автомобилем, который появится у дилеров, станет седан Exlantix ES. Он будет доступен с литий-ионной 800-вольтовой батареей емкостью 82 кВт.ч. Запас хода на одной зарядке составляет 530 км.

До этого стало известно, что второе поколение внедорожника BAW 212, выпущенное спустя 60 лет после дебюта первого, начнут продавать в Китае 25 июля 2024 года.

Автомобиль сохранил классические пропорции кузова и рамную конструкцию. Он оснащается турбомотором 2.0 и 8-ступенчатой автоматической трансмиссией. В наличии и подключаемый полный привод.

Среди оснащения — система помощи при спуске и стабилизаторы поперечной устойчивости, которые можно деактивировать на бездорожье. Передний и задний межколесные дифференциалы снабжены блокировками.