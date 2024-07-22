Завод Haval в Тульской области возобновил производство автомобилей

Предприятие в Тульской области вернулось к серийному выпуску автомобилей Haval после окончания корпоративного отпуска.

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Информацию подтвердили в пресс-службе автопроизводителя.

Российский завод Haval выпускает автомобили по полному циклу (штамповка, сварка, окраска, сборка), пока с конвейера сходят кроссоверы F7, Dargo и Jolion.

Также Great Wall имеет мощности по производству некоторой номенклатуры автокомпонентов, в марте 2024 года был запущен завод по производству двигателей.

В начале июля были рассекречены новинки Haval для России, в числе которых оказались большой рамный внедорожник Haval H5 на базе пикапа GWM Poer King Kong, кроссовер Haval H7 и второе поколение внедорожника H9. В ближайшее время также ожидается выход нового Haval F7.