Бюджетное кросс-купе Citroen Basalt: засвечена серийная версия

Полноценную премьеру новый паркетник французской марки должен справить на следующей неделе. Ожидается, что модель предложат с техникой от родственного бюджетника C3 Aircross.

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В виде концепта купеобразный кроссовер Citroen Basalt с «фамилией» Vision показался в марте текущего года. Этот шоу-кар, напомним, предвещал третью модель проекта C-Cubed, задуманного специально для небогатых рынков: «купе» присоединится к хэтчбеку C3 и кроссоверу C3 Aircross (не путать с одноименными моделями для Европы), выпуск которых уже ведется в Индии и Бразилии. Теперь же засвечено серийное кросс-купе Basalt – тизеры опубликовало индийское подразделение марки. Причем нам впервые продемонстрировали интерьер пятидверки. Но сначала пробежимся по внешности модели.

Как и ожидалось, товарный Citroen Basalt сохранил облик своего предвестника. Спереди «купе» почти дословно повторило соплатформенный паркетник Citroen C3 Aircross, разница лишь в декоре. Ну и в Индии для Базальта еще заявлены светодиодные фары. Корма, разумеется, оригинальная: купеобразный кроссовер получил собственные багажную дверь, фонари и бампер. Размеры до сих пор не озвучены. Скорее всего, по своим габаритам Citroen Basalt близок к родственному C3 Aircross. Длина последнего (в индийской спецификации) равна 4323 мм, колесная база – 2671 мм.

Интерьер Базальта также оформлен в едином ключе с Citroen C3 Aircross. Внутри установили цифровую приборку и мультимедийную систему с крупным планшетом, который возвышается над передней панелью. При этом кросс-купе богаче. Например, у него есть климат-контроль с кнопочным пультом вместо обычного кондиционера с «крутилками», плюс между передними сиденьями появился бокс-подлокотник, тогда как у C3 Aircross подлокотник прилеплен к водительскому креслу.

Технику Citroen Basalt, вероятно, разделил с братом. В Индии это бензиновая турботройка 1.2 мощностью 110 л.с., которая работает в паре с шестиступенчатыми механикой или автоматом. А в Бразилии «купе» предложат с трехцилиндровым турбомотором 1.0 от Fiat, который традиционно для этой страны работает как на бензине (125 л.с.), так и на этаноле (130 л.с.), там модели будет положен вариатор. Привод у всех машин семейства C-Cubed исключительно передний.

Полноценную презентацию индийского Базальта должны провести 2 августа. Бразильский паркетник, возможно, покажут чуть позже. К слову, в Индии главным конкурентом Citroen Basalt станет купеобразный кроссовер Tata Curvv.