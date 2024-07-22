В Belgee объяснили, как повышение утильсбора скажется на стоимости машин в РФ

На автозаводе Belgee, выпускающем автомобили в Беларуси, рассказали "Известиям", отразится ли повышение утильсбора на стоимости машин, реализуемых в России. По словам генерального директора предприятия Геннадия Свидерского, изменение ставок если и скажется на цене, то незначительно, либо не повлияет на нее вообще.

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Он отметил, что когда ставки увеличились со 150 тысяч до 300 тысяч рублей, увеличения цен не произошло: "Может кто-то и поднял цены, но мы - нет".

Belgee производит автомобили на базе моделей Geely: сейчас в России представлен компактный кроссовер Belgee X50 (Geely Coolray), также этим летом начнутся продажи X70 (Atlas Pro).

Напомним, утильсбор на автомобили планируется повысить с 1 октября на 70-85%.

Ранее "РГ" рассказала, что утильсбор для электромобилей в РФ вырастет до 2 млн рублей.