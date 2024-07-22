Китай привез в Россию машин на шесть миллиардов долларов за полгода

Поставки машин из КНР в Россию выросли на треть в денежном выражении. Всего за полгода, с января 2024-го, из Китая ввезли легковых автомобилей на 6,2 миллиарда долларов — на 35,4 процента больше, чем годом ранее. Об этом пишет «Интерфакс», ссылаясь на данные Главного таможенного управления КНР. Причем сумма растет от квартала к кварталу: за январь-март она составила 2,3 миллиарда долларов, за апрель-июнь — уже 3,9 миллиарда.

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Только в июне стоимость привезенных из Китая легковушек составила 1,36 миллиарда долларов, превысив показатель мая 2024 года на два процента. Однако в ноябре 2023-го он был чуть выше — 1,38 миллиарда.

А вот поставки китайских грузовиков, напротив, упали: в январе-июне было ввезено машин на 1,3 миллиарда долларов, что почти на четверть меньше, чем за тот же период 2023 года. Наиболее заметное падение (на 45 процентов) зафиксировано в первом квартале, а в июне импорт вернулся к росту.

Ввоз китайских запчастей за шесть месяцев вырос на 18,3 процента, до почти 1,2 миллиарда долларов. В первом квартале их общая стоимость составила 624 миллиарда, во втором — 514. Только в июне китайцы поставили комплектующих на 234 миллиарда, прибавив 15,9 процента по сравнению с маем.

С января по май 2024 года Китай экспортировал 2,45 миллиона автомобилей — на четверть больше, чем год назад. Лидером по импорту остается Россия, за которой с большим отрывом идут Мексика и Бразилия.