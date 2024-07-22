Названа дата премьеры нового автомобиля «Москвич»

Новый кроссовер «Москвич 8» будет представлен 1 августа в столице. Об этом сообщает пресс-служба автозавода «Москвич».

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«1 августа в самом центре Москвы откроется выставка «Станция Манеж. Московский транспорт 2030», которая пройдет в рамках форума-фестиваля «Территория будущего. Москва 2030». Там будет представлен семейный семиместный кроссовер «Москвич 8», который поступит в производство и продажу только в конце этого года», — говорится в сообщении.



«Москвич 8» представляет собой семиместный кроссовер длиной 4 824 мм, шириной 1870 мм и высотой 1756 мм. Автомобиль получил массивную решетку радиатора со светодиодной оптикой и просторный салон. Внутри кроссовера — бензиновый двигатель GDI на 174 л.с. и 7-ступенчатый «робот».

До этого сообщалось, что новый кроссовер «Москвич 8» заменит на российском рынке аналогичные корейские модели. По словам автоэкспертов, он станет отечественным аналогом моделей Hyundai Santa Fe и Kia Sorento, которые официально больше не поставляются в нашу страну. Конкурентами автомобиля при этом назвали Chery Tiggo 8 и Geely Okavango. Автомобиль также оснастили цифровой приборной панелью, беспроводной зарядкой для телефона, системой камер кругового обзора и многим другим.