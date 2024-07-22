В бывшем дилерском центре Porsche будут торговать спортивными «Ладами»

В Тольятти открылся первый дилерский центр Lada Sport. Как отметил глава компании Lada Sport Влад Незванкин, у всех покупателей автомобилей будет возможность посетить производство машин, соревнования гоночной команды, а также музей тольяттинского автогиганта.

© Quto.ru

Флагманский продукт ателье Lada Sport — это семейство Lada Vesta Sportline стоимостью от 2 175 900 ₽. За эту сумму покупатель получит машину со 118-сильным 1,6-литровым двигателем, с которым работает пятиступенчатая механическая трансмиссия.

Данная связка обеспечивает разгон до «сотни» за 10,9 секунды, а «максималка» ограничена на отметке 190 км/ч (такие показатели вызвали критику). Также машине полагаются доработанная подвеска, переоформленный салон, плюс фирменный обвес.

Аналогичный набор доработок полагается и младшей Lada Granta Sport, которую можно купить по цене от 1 423 000 ₽. На ступеньку ниже располагается Lada Granta Sportline за 1 276 000, но она оснащена стандартным 106-сильным мотором.

Между тем, для Белоруссии создали «народную» спецверсию Lada Vesta: за такими машинами выстроилась настоящая очередь.