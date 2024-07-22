Volkswagen и Xpeng расширяют сотрудничество в области электроники и ПО

Концерн Volkswagen рассчитывает остановить падение продаж одноимённой марки на китайском рынке с помощью ускорения и удешевления процесса разработки новых электромобилей: большинство из них получат новую, локальную электрическую/электронную архитектуру, разработанную совместно с китайской компанией Xpeng.

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В июле 2023 года Volkswagen объявил о покупке 4,99% акций китайского электромобильного стартапа Xpeng, сделка была закрыта в декабре того же года и на момент подписания предполагала разработку двух новых электромобилей Volkswagen на платформе Xpeng — они должны выйти на китайский рынок в 2026 году и, скорее всего, будут представлять собой слегка перелицованные существующие модели Xpeng.

Весной этого года сделка между Volkswagen и Xpeng была дополнена отдельным соглашением о дальнейшем техническом сотрудничестве: тогда сообщалось, что Volkswagen возьмёт на вооружение разработанную Xpeng электрическую/электронную архитектуру (E/E Architecture) и интегрирует её в свои будущие модели на платформе CMP (China Main Platform), разрабатываемую немецким концерном специально для китайского рынка.

Вчера компания Xpeng выпустила ещё один пресс-релиз, в котором сообщила, что E/E Architecture будет интегрирована не только в будущие модели Volkswagen на платформе CMP, но и в те, что разработаны на более старой глобальной платформе MEB (Modularer E-Antriebs-Baukasten). По сути, это означает, что китайская электроника станет безальтернативной для большинства электромобилей Volkswagen китайского производства.

Напомним, что в конце 2022 года концерн Volkswagen вынужденно продлил жизненный цикл морально устаревшей платформы MEB из-за кризиса в собственном цифровом подразделении Cariad, застопорившим разработку платформ нового поколения. Volkswagen, как впрочем и многие другие западные компании, хронически отстаёт от ведущих китайских автопроизводителей в скорости разработки новых моделей. Сделка с Xpeng представляет собой попытку ликвидировать это отставание: E/E Architecture должна на 30% сократить время вывода новых моделей Volkswagen на китайский рынок и на 40% сократить их себестоимость.

В одном только июне продажи марки Volkswagen в Китае, по данным CAAM, просели на 18,1% (по сравнению с июнем 2023 года) до 157 373 автомобилей, но в рейтинге самых популярных марок она по-прежнему удерживает второе место после BYD, которая в июне реализовала в Китае 264 722 автомобиля (+20%). Третье место занимает Toyota — 133 122 шт. (-15,2%). Компания Xpeng продала в июне 10 668 машин (+23,8%).

В свежем пресс-релизе Xpeng сообщается также, что сотрудничество с Volkswagen может быть дополнительно расширено, но как именно и когда, пока не уточняется. Рискнём предположить, что E/E Architecture может выйти за рамки модельного ряда Volkswagen и прописаться в недрах новинок других дочерних марок немецкого концерна.