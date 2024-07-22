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Переход на электромобили затягивается: в Audi объявили о новой эре гибридов

При этом немецкая компания оставила прежний срок полного перехода на «зелёные» машины – тотальная электрификация намечена на 2033 год.

Переход на электромобили затягивается: в Audi объявили о новой эре гибридов
© Колеса.ру

Как и многие другие автомобильные компании, Ауди ранее решила полностью перейти на электромобили. Ранее сообщалось, что последний автомобиль с двигателем внутреннего сгорания разработки немецкой марки будет представлен в 2026 году, а прекратить выпуск машин с ДВС Audi планирует в 2033 году. Однако с тех пор, как была озвучена эта стратегия, ситуация на рынке изменилась.

Дело в том, что нынешний уровень спроса на электромобили в мире в целом (и в Европе в частности) не соответствует тому, который ожидали производители. Это привело к тому что, компаниям пришлось пересмотреть свои планы. Об изменениях в стратегии ранее заявляли в Volkswagen, которому пришлось даже временно останавливать свои заводы, выпускающие «зелёные» модели, корректировки внесли также Toyota, Renault, Mercedes-Benz, Stellantis, Cadillac; а совсем недавно об изменениях в стратегии развития в Европе рассказали и в Ford.

Теперь о корректировках в ранее озвученных планах заговорили в Audi (бренд принадлежит концерну Volkswagen). Как сообщает британский Autocar со ссылкой на представителей марки, срок перехода на выпуск только электромобилей пока остался прежним – 2033 год. Однако до этого компания намерена модернизировать и разработать больше моделей с ДВС, чем это предполагал изначальный план. А если точнее, в Audi объявили «новую эру гибридов».

В компании пояснили, что из-за того, что переход от автомобилей с двигателями внутреннего сгорания к электромобилям занимает «больше времени, чем предполагалось изначально», Audi собирается в ближайшие годы расширить и модернизировать свою линейку гибридных моделей. Предполагается, что у бренда в каждом сегменте будут как «электрички», так и гибридные автомобили (по примеру Audi Q5 и Q6 e-tron).

По словам генерального директора Audi Гернота Деллнера, подкорректированная стратегия компании рассчитана на ближайшие десять лет, которые, по его прогнозам, окажутся длительным переходным этапом от моделей с двигателями, работающими на традиционном топливе, к электромобилям. В роли «моста», по его словам, выступят подключаемые гибриды.

В основу будущих гибридов бренда ляжет платформа PPC (Premium Platform Combustion), которая дебютировала на прошлой неделе на семействе Audi A5. Издание сообщает, что в компании уже разработали новые двигатели внутреннего сгорания, которые войдут в состав PHEV-установок моделей бренда. Ещё у них будет тяговая батарея увеличенной ёмкости, запас хода при движении только на электротяге составит примерно 100 км.

По словам Гернота Деллнера, в компании ожидают, что впоследствии «электромобили станут мейнстримом». Сообщается, что линейка электромобилей Audi «первого поколения» дебютирует в 2027-м. Ожидается, что за год до этого компания запустит в производство последнюю модель с ДВС. Есть предположение, что её роль исполнит Audi Q7 следующего поколения (прототипы новинки уже были замечены на дорожных испытаниях).

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