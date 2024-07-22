Трамп хочет ввести в США 200-процентные пошлины на китайские автомобили

Дональд Трамп пообещал ввести 200-процентные пошлины на китайские автомобили. Такую меру республиканец в случае своего избрания на пост президента Америки готов принять, чтобы не допустить компании из Поднебесной на американский рынок. При этом кандидат в президенты заявил, что будет приветствовать строительство заводов китайскими производителями на территории США.

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Помимо Китая 200-процентные пошлины на ввоз Трамп обещает ввести для машин, собранных на территории Мексики. Политик подчеркнул, что на территории этой страны китайские бренды уже строят заводы, откуда автомобили будут попадать в США. Несмотря на то что бывший президент не назвал конкретные компании, подобные планы имеет концерн BYD.

Чтобы ввести заградительные пошлины, американским властям будет необходимо внести поправки в соглашение о свободной торговле между США, Мексикой и Канадой. Не исключено, что в случае принятия законопроекта под 200-процентный налог попадут все автомобили, собираемые на территории Мексики. В частности, модели концернов Ford (Mustang Mach-E, Bronco Sport, Maverick) и General Motors (Chevrolet Blazer, Equinox, Silverado, GMC Terrain, Sierra).

В ходе своего выступления Трамп так же раскритиковал стратегию постепенного перехода США на электромобили, которую принял нынешний президент Джо Байден. Согласно новым стандартным, автопроизводители с 2027 по 2032 год должны будут наращивать долю батарейных машин в объемах своих продаж.

В середине июня стало известно, что Евросоюз существенно повысит пошлины для китайских электромобилей. В КНР заявили, что примут ответные меры.