Седан Omoda S5 подешевел благодаря новой версии

Omoda снизила начальную цену седана S5. В новом стартовом исполнении Classic стоимость автомобиля теперь составляет 1 999 000 вместо прежних 2 019 900 рублей — столько дилеры просили за комплектацию Life. В самом доступном варианте модель оснащается 113-сильным 1,5-литровым мотором и вариатором.

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Комплектация Classic лишилась светодиодных фар, системы складывания зеркал, а также атмосферной подсветки салона. Вместо камер кругового обзора осталась только задняя, а набор подушек безопасности ограничен двумя фронтальными эирбегами.

Остальные вариации подорожали на 100 000 ₽: Tech отныне стоит 2 144 900 ₽ вместо 2 044 900 ₽, а Ultra — 2 329 000 ₽ вместо 2 229 900 ₽. Им положена связка из 147-сильного 1,5-литрового турбомотора и вариатора.

Напомним, что габаритная длина этой модели составляет 4644 мм, а размер колёсной базы равен 2650 мм, то есть перед нами — типичный представитель гольф-класса вроде Hyundai Elantra.

Между тем, названа дата российской премьеры обновлённого кроссовера Omoda C5. Но, как изменится популярный SUV, пока неизвестно.