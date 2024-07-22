В России начались продажи самого безопасного автомобиля из Китая

Как выяснила "Российская газета", один из дилеров начал продажи нового Aito M9, который на прошлой неделе получил звание самого безопасного автомобиля из Китая по итогам краш-тестов.

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Aito M9 представлен в комплектации Ultra, полностью растаможен, присутствует действующий ЭПТС. У версий Ultra есть несколько вариантов, отличающихся ёмкостью аккумулятора, в РФ представлен с минимальной - 42 кВт·ч, поэтому запас хода на электричестве ограничен 190 км по циклу WLTC.

Aito M9 оснащён гибридной силовой установкой с полуторалитровым турбомотором мощностью 152 л.с. и крутящим моментом 205 Нм - он работает в качестве генератора, а в движение машина приводится двумя электромоторами суммарной отдачей 496 л.с. и 675 Нм.

Габариты M9: 5230 х 1999 х 1800 мм, колёсная база - 3110 мм.

Цена на Aito M9 составляет 10 299 000 рублей. В Китае за машину в аналогичной комплектации просят 5,66 млн рублей (от 470 тысяч юаней).

Марка Aito представлена в России официально, но в наличии у дилеров флагманского M9 нет.