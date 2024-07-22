Эксклюзивный Lamborghini диктатора Брунея продадут на торгах

На аукцион выставили уникальный внедорожник Lamborghini LM002, который был построен для султана Брунея Хассанала Болкиаха. Об этом сообщает auto.ru.

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«На онлайн-площадке SBX Cars идут торги за единственный в своём роде Lamborghini LM002. Итальянская компания выпустила около 300 таких машин, но эта — единственная с пятидверным кузовом универсал, о которой достоверно известно. Внедорожник построили по заказу султана Брунея Хассанала Болкиаха», — говорится в сообщении.



Отмечается, что автомобиль оснащен одним из стандартных для модели двигателей - это 450-сильный V12 объёмом 5,2 литра от Lamborghini Countach. Пробег у машины всего 1,7 тыс. километров.

Хассанал Болкиах является коллекционером автомобилей. По разным оценкам, в его коллекции их насчитывается от 3 тыс. до 7 тыс. В коллекции находится более 600 автомобилей Rolls-Royce, около полутысячи Ferrari, есть и Koenigsegg, а также чемпионские болиды Формулы-1.

До этого стало известно, что на аукцион Bonhams выставлен самодельный спорткар Geoff Crossley Special, который более полувека назад построил известный британский гонщик Джефф Кроссли.

На постройку собственного гоночного автомобиля Кроссли потратил больше 5000 часов. Шасси и кузов изготовлены им с нуля самостоятельно. В системе питания установлены четыре карбюратора Weber. У мотора изменены как внутренние детали, так и, например, картер. Проект занял шесть лет, с 1968 по 1974 год.

Гонщик Джефф Кроссли был хорошо известен британским поклонникам автоспорта. За свою карьеру он одержал более 40 побед при 200 стартах.