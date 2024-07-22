Американский стартап решил изобрести Cybertruck в мире скутеров

Презентован брутальный и футуристичный скутер Infinite Machine P1: First Edition.

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Стартап Infinite Machine, специализирующийся на производстве электрического транспорта, презентовал новый электроскутер P1: First Edition. Отличительной особенностью электроскутера второй версии являются ломаные линии в дизайне по аналогии с американским Cybertruck от Tesla.

Его каркас выполнен из стали с порошковым покрытием и алюминиевыми панелями. Задняя грузовая зона – модульная, благодаря чему владельцы могут обустроить пространство для хранения по своему усмотрению.

Мотор-ступица мощностью 6 кВт позволяет электроскутеру достигать скорости до 88,5 км/ч., батарея обеспечивает запас хода на одной зарядке до 96,5 км. В списке оснащения: информационная панель с сенсорным экраном, встроенная система Apple CarPlay, передние и задние камеры, GPS-трекинг и функция удаленной разблокировки через приложение на смартфоне.

Примечательно, что First Edition выпустят ограниченной серией в количестве 250 единиц, цена стартует от 10 тыс. долларов (примерно 880 тыс. рублей по текущему курсу). Поставки начнутся уже в 2025 году, а первыми клиентами станут жители США.