На Новорижском шоссе появится выделенная полоса

На Новорижском шоссе появятся выделенные полосы. Столичные власти всё же добились у Федерального дорожного агентства передачи участка дороги М-9 «Балтия» с 17 по 22 км в свою собственность. На данный момент уже запущен механизм смены владельца скоростной магистрали, а эксперты, тем временем, уверены, что автомобилистов ждёт ухудшение дорожной обстановки.

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«В настоящее время механизм передачи дороги и её дальнейшего оформления в собственность Москвы прорабатывается городскими структурами. Соответственно, точные сроки передачи участка ещё не определены», — заявили в департаменте городского имущества Москвы.



По официальной версии, столичные власти намерена разобраться с пробками на этом участке, тем более что технически территория справа от шоссе до 22 км при движении в область относится к ЗАО. Здесь же строится несколько крупных ЖК, а действующая магистраль уже не справляется с транспортным потоком.

По мнению экспертов, после завершения процесса передачи шоссе в собственность города начнётся его реконструкция. В первую очередь, будут сужены существующие полосы, также ожидается появление выделенки для общественного транспорта.

«Основными инструментами для организации движения станут, скорее всего, уже опробованные методы с созданием приоритета транспорту большой провозной способности. Автомобилистам там ждать каких-то прорывов не стоит», — считает глава Института транспортного планирования Российской академии транспорта Михаил Якимов.



Стоит отметить, что выделенные полосы появились после получения региональных дорог в собственность столицы на Дмитровском, Ленинградском и Киевском шоссе.

Напомним, общая протяжённость Новорижского шоссе составляет 559 км, трасса проходит через Москву, Подмосковье, Тверскую, Псковскую области и заканчивается на границе в Литвой. При этом отрезок от МКАД до 17 км уже находится в собственности города.