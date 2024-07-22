Toyota Urban Cruiser Taisor на базе Suzuki превратился в Starlet Cross с другим мотором
Компания Тойота начала поставлять на экспорт свой новый компактный паркетник. И если на производственной родине модель доступна с атмосферником 1.2 или турботройкой 1.0, то предназначенному для зарубежных рынков кроссу достался полуторалитровый движок.
Еще весной гамму Toyota пополнил маленький кроссовер под названием Urban Cruiser Taisor. Пятидверка не разработана «с нуля» — это клон Suzuki Fronx (компании Suzuki и Toyota давно сотрудничают, у них есть уже целый ряд совместных моделей). Оба паркетника выпускают в Индии на заводе Maruti Suzuki (местная «дочка» Suzuki), так что нет ничего удивительного в том, что жители этой страны и получили первыми новинку Тойоты.
Теперь же следом за исходным Fronx его брат отправился на экспорт: дебютным зарубежным рынком стала Южная Африка, причем там кроссовер Toyota переименовали в Starlet Cross. Кстати, такое решение выглядит вполне логичным. Дело в том, что Fronx сделан на базе хэтчбека Baleno. Последний же тоже предложен под брендом Toyota: в Индии это Glanza, а в ЮАР – «просто» Starlet.
В плане дизайна экспортный кроссовер Тойоты повторил версию для Индии. Если же сравнивать с донорским паркетником Suzuki Fronx, то у Starlet Cross/Urban Cruiser Taisor собственная радиаторная решетка, плюс подретуширован передний бампер, а дневные ходовые огни и задние фонари имеют другую диодную начинку. Длина кросса Toyota равна 3995 мм, колесная база – 2520 мм. Паспортный дорожный просвет Starlet Cross – 170 мм.
Индийцам Toyota Urban Cruiser Taisor доступен с бензиновыми атмосферником 1.2 (90 л.с., 113 Нм) и турботройкой 1.0 (100 л.с., 148 Нм), вдобавок можно выбрать машину с битопливной версией мотора 1.2 (78 л.с. на метане). Коробки – пятиступенчатые механика или «робот», классический шестиступенчатый автомат. Экспортный же клон получил иную технику. Кроссовер Toyota Starlet Cross оснащен атмосферным мотором 1.5, который выдает 105 л.с. и 138 Нм, движок работает в паре с 5МТ или четырехступенчатым автоматом. Привод в любом случае исключительно передний.
В ЮАР новинка Тойоты предложена в двух относительно богатых комплектациях (в Индии выбор шире – там доступны и «простые» версии). В базовой Xs есть 16-дюймовые колеса, светодиодная оптика, мультимедийная система с 7-дюймовым планшетом, камера заднего вида, фронтальные подушки безопасности, круиз-контроль. Версия Xr – это 9-дюймовый экран мультимедиа, камеры кругового обзора, проекционный дисплей, бесключевой доступ и кнопка запуска мотора, беспроводная зарядка для смартфона, боковые «эйрбэги» и шторки безопасности.
В пересчете с местной валюты на наши деньги Toyota Starlet Cross обойдется примерно в 1,44 млн – 1,73 млн рублей (по текущему курсу). Для сравнения, паркетник Suzuki Fronx с той же техникой в ЮАР стоит где-то от 1,43 млн рублей.
Позже кроссовер Toyota доберется и до других стран, но пока нет информации о том, станет ли имя Starlet Cross единым для всех экспортных рынков.