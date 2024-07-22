Toyota Urban Cruiser Taisor на базе Suzuki превратился в Starlet Cross с другим мотором

Компания Тойота начала поставлять на экспорт свой новый компактный паркетник. И если на производственной родине модель доступна с атмосферником 1.2 или турботройкой 1.0, то предназначенному для зарубежных рынков кроссу достался полуторалитровый движок.

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Еще весной гамму Toyota пополнил маленький кроссовер под названием Urban Cruiser Taisor. Пятидверка не разработана «с нуля» — это клон Suzuki Fronx (компании Suzuki и Toyota давно сотрудничают, у них есть уже целый ряд совместных моделей). Оба паркетника выпускают в Индии на заводе Maruti Suzuki (местная «дочка» Suzuki), так что нет ничего удивительного в том, что жители этой страны и получили первыми новинку Тойоты.

Теперь же следом за исходным Fronx его брат отправился на экспорт: дебютным зарубежным рынком стала Южная Африка, причем там кроссовер Toyota переименовали в Starlet Cross. Кстати, такое решение выглядит вполне логичным. Дело в том, что Fronx сделан на базе хэтчбека Baleno. Последний же тоже предложен под брендом Toyota: в Индии это Glanza, а в ЮАР – «просто» Starlet.

В плане дизайна экспортный кроссовер Тойоты повторил версию для Индии. Если же сравнивать с донорским паркетником Suzuki Fronx, то у Starlet Cross/Urban Cruiser Taisor собственная радиаторная решетка, плюс подретуширован передний бампер, а дневные ходовые огни и задние фонари имеют другую диодную начинку. Длина кросса Toyota равна 3995 мм, колесная база – 2520 мм. Паспортный дорожный просвет Starlet Cross – 170 мм.

Индийцам Toyota Urban Cruiser Taisor доступен с бензиновыми атмосферником 1.2 (90 л.с., 113 Нм) и турботройкой 1.0 (100 л.с., 148 Нм), вдобавок можно выбрать машину с битопливной версией мотора 1.2 (78 л.с. на метане). Коробки – пятиступенчатые механика или «робот», классический шестиступенчатый автомат. Экспортный же клон получил иную технику. Кроссовер Toyota Starlet Cross оснащен атмосферным мотором 1.5, который выдает 105 л.с. и 138 Нм, движок работает в паре с 5МТ или четырехступенчатым автоматом. Привод в любом случае исключительно передний.

В ЮАР новинка Тойоты предложена в двух относительно богатых комплектациях (в Индии выбор шире – там доступны и «простые» версии). В базовой Xs есть 16-дюймовые колеса, светодиодная оптика, мультимедийная система с 7-дюймовым планшетом, камера заднего вида, фронтальные подушки безопасности, круиз-контроль. Версия Xr – это 9-дюймовый экран мультимедиа, камеры кругового обзора, проекционный дисплей, бесключевой доступ и кнопка запуска мотора, беспроводная зарядка для смартфона, боковые «эйрбэги» и шторки безопасности.

В пересчете с местной валюты на наши деньги Toyota Starlet Cross обойдется примерно в 1,44 млн – 1,73 млн рублей (по текущему курсу). Для сравнения, паркетник Suzuki Fronx с той же техникой в ЮАР стоит где-то от 1,43 млн рублей.

Позже кроссовер Toyota доберется и до других стран, но пока нет информации о том, станет ли имя Starlet Cross единым для всех экспортных рынков.