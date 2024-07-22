Cadillac показал электрический кабриолет Sollei

Компания Cadillac представила роскошный электрический кабриолет Sollei. Его имя образовано из двух слов: Sol — «солнце», и leisure — «отдых». Построен концепт на базе лифтбека Celestiq и демонстрирует безграничные возможности персонализации. Для декора использованы кожа «наппа» с радужным пигментом, различные металлы, натуральное дерево и новый для Cadillac материал Fine Mycelium, полученный из мицелия грибов.

© Motor.ru

Кабриолет Sollei в Cadillac предпочитают называть концептом, хотя в целом он воспринимается как серийная модель, возможно, из-за очевидного сходства с Celestiq. Общая у них не только платформа Ultium, но также кузов до передних стоек и салон с 55-дюймовым цифровым кластером на передней панели. А вот окрашен Sollei в духе «Кэдди» конца 1950-х — оттенок называется Manila Cream, и его можно встретить на купе DeVille 1958 года.

© Cadillac

Электрокар демонстрирует возможности персонализации, а также уровень мастерства дизайнеров и отделочников. Декоративные накладки тут изготовлены в технике маркетри из нарезанных вручную деревянных брусочков, рамка лобового стекла целиком сделана из шлифованного алюминия. На металлические поверхности нанесено покрытие Aurora, которое меняет цвет в зависимости от угла обзора и тем самым напоминает северное сияние. Наконец, сиденья обтянуты кожей «наппа», в которую при окраске добавили радужный пигмент для легкого «эффекта восходящего солнца».

© Cadillac

Впервые в истории Cadillac также использовал материал Fine Mycelium, полученный из мицелия — грибницы. Вдобавок кабриолет оснастили фоновой подсветкой с разбивкой на зоны, каждой из которых можно задавать один из 126 доступных цветов. Тематика электрокара — наблюдение за птицами. Поэтому ему добавили кейс с напечатанными на 3D-принтере манками, альбом с изображениями птиц и набор для рисования в кожаном чехле. Крыша здесь сделана из металлизированного текстиля, напольные коврики — из ткани букле. Сзади есть небольшой холодильник для напитков, куда помещаются графин и пара стаканов.

© Cadillac

© Cadillac

© Cadillac

© Cadillac

О силовой установке Sollei данных нет. У Celestiq она двухмоторная, мощностью около 600 лошадиных сил и 870 Нм крутящего момента. Емкость батареи — на 111 киловатт-часов. Лифтбек будут оснащать матричными фарами, подруливающей задней осью, панорамной крышей Smart Glass и первой в мире четырехзонной климатической системой ClimateSense, которая позволяет регулировать микроклимат отдельно для каждого из пассажиров.