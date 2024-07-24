Porsche не хватает алюминия для производства автомобилей

Компания Porsche может остановить конвейер из-за дефицита алюминия. Проблемы возникли у одного из поставщиков, а дальше по цепочке у всех ключевых партнёров марки. Восстановить поставки в полном объёме до конца года вряд ли не получится, поэтому Porsche снижает прогнозы про прибыли, доходности и продажам, а также предупреждает о возможной приостановке производства одной из моделей. По данным газеты Stuttgarter Zeitung, речь идет об электрическом Taycan.

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Компания Porsche пересмотрит прогнозы продаж и прибыли на 2024 год из-за дефицита поставок алюминия, пишет сайт 110 km.ru со ссылкой на немецкую газету Stuttgarter Zeitung. Как сообщает издание, на заводе одного из подрядчиков марки затопило цеха, и теперь перед Porsche встал вопрос о приостановке производства одной из моделей. Фондовый рынок на заявление уже отреагировал, и акции компании подешевели на четыре процента.

По данным Stuttgarter Zeitung, дефицит алюминия скажется на выпуске электрических Taycan, которые теперь будут собирать только в одну смену. Продажи электрокаров и так были ниже ожиданий, но из-за форс-мажора Porsche даже пришлось снизить рентабельность по операционной прибыли с 15—17 до 14—15 процентов. Как пишет Reuters, проблемы с алюминием также повлияли на работу BMW и Mercedes-Benz, но им, в отличие от Porsche, удалось быстро переключиться на альтернативные каналы поставок.

Вообще, дела у Porsche идут не очень: на проблемы с софтом и задержки с запуском новых моделей наложились плохие продажи на одном из ключевых рынков — китайском. Параллельно из-за глобального замедления спроса на электромобили компания решила скорректировать амбициозный план по замещению «углеводородных» моделей электрическими и продлить жизнь топливному Cayenne.