АвтоВАЗ начнет выпуск Lada Iskra уже в декабре

Российский автопроизводитель »АвтоВАЗ» в конце года выпустит первую товарную партию автомобилей Lada Iskra. Об этом сообщает Telegram-канал «Автопоток».

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«Первая товарная партия Lada Iskra должна быть сделана в декабре 2024-го — она составит 70-80 экземпляров, которые развезут по дилерским центрам в качестве демонстрационных образцов для шоу-румов», — говорится в сообщении.



Массовое производство Искры стартует в начале 2025 года.

До этого в рамках ПМЭФ-2024 состоялась мировая премьера нового автомобиля Lada Iskra. Представил автомобиль глава «АвтоВАЗа» Максим Соколов.

Lada Iskra будет представлена в кузове седан, универсал и универсал Cross. Новая модель получит три разновидности силовых агрегатов: базовый двигатель 1,6 л. 90 л.с., агрегатированный с пятиступенчатой МКПП, мотор объемом 1,6 л 106 л.с. с шестиступенчатой МКПП или автоматической трансмиссией. Для Lada Iskra будут доступны серый, коричневый, малиновый и белый цвета.

В настоящее время ведется подготовка производства новой модели, конструкция автомобиля проходит цикл финальных испытаний и калибровок.