В России подешевели автомобили Exeed: скидки доходят до полумиллиона рублей

Exeed снизил цены на все модели в России, кроме одной. Портал «Китайские автомобили» обратил внимание, что доступнее стали Exeed LX (как обновленный, так и доресталйинговый), TLX и RX. Например, скидки на RX доходят до 550 тысяч рублей, при этом топовая модификация модели с восьмидиапазонным автоматом стоит как и прежде. У обновленного LX доступнее стали три комплектации из четырех, а его дорестайлинговая версия подешевела на 260−460 тысяч рублей. Наконец, дореформенный TXL с «роботом» подешевел на полмиллиона рублей, а рестайлинговый TLX «скинул» 260−300 тысяч. Неизменными остался только прайс-лист флагманского VX.

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Актуальные на конец июля цены выглядят следующим образом: дорестайлинговые Exeed LX можно купить за 2 800 000−3 380 000 рублей, а обновленный — за 3 300 000 — 3 580 000 рублей (у последнего неизменной осталась начальная стоимость). Дореформенный Exeed TXL в базовой комплектации и со 186-сильным мотором обойдется в 3 810 000 рублей, а со 197-сильным — в 4 180 000 рублей. Цены на обновленный TLX лежат в диапазоне 3 990 000−4 600 000 рублей рублей, ну, а Exeed RX можно купить за 4 600 000- 5 550 000 рублей.

По неофициальным данным, автомобили Exeed будут собирать в России — их выпуск организуют на бывшем заводе Mercedes-Benz в Подмосковье. В июне сообщалось, что первым на конвейер должен встать кроссовер VX, так как на эту модель уже выдано Одобрение типа транспортного средства, местом производства в котором указано предприятие в Есипово. Аналогичный сертификат получил и Exeed TXL.

Предполагалось, что Иксиды, собранные на бывшем заводе Mercedes-Benz, будут продаваться на российском рынке под новой маркой Maxeed, но руководство предприятия эту информацию не подтвердило.