Изучаем, что такое мотоблок и можно ли им управлять в нетрезвом виде

Мотоблоки, на которых с прицепами активно ездят по дорогам страны в летний период, - транспортные средства. Они относятся к тракторам. А поэтому на них распространяются все правила и запреты. В том числе запрет ездить за рулем такого транспорта в нетрезвом виде. Так складывается судебная практика, которую проанализировала "РГ". Эксперты подтвердили: водители мотоблоков сегодня рискуют даже получить судимость, если второй раз сядут пьяными за руль.

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Каждое лето помимо мотоциклов, мопедов, а также электросамокатов на дороги выезжают в огромном количестве мотоблоки. С одной стороны, они предназначены землю вспахивать, с другой - с приделанными колесами и прицепом позволяют ездить по дорогам.

Но по непонятной причине до сих пор считалось, что эти транспортные средства и вовсе такими не являются. Однако, как пояснила "Российской газете" судья Третьего кассационного суда общей юрисдикции, кандидат юридических наук Ольга Гейнце, это не так.

Помимо автомобилей, трамваев, под другими механическими транспортными средствами в статье 264 и статьях 264.1 и 264.3 УК РФ понимаются тракторы, самоходные дорожно-строительные и иные самоходные машины, а также транспортные средства, на управление которыми в соответствии с законодательством Российской Федерации о безопасности дорожного движения предоставляется специальное право.

Казалось бы, все достаточно просто, однако на сегодняшний день практика сталкивается с такими фактами, как перемещение по автомобильным дорогам на различных приспособлениях, таких как электросамокаты, мотоблоки, самоходные машины, в том числе собранные кустарным способом, однако оснащенные двигателем, способные развить скорость движения, создающую угрозу аварийной ситуации, говорит Ольга Гейнце. Не исключены факты передвижения на таких устройствах в нетрезвом виде.

Как показало проведенное изучение судебной практики, суд в каждом случае в обязательном порядке исследует этот вопрос и на основе представленных доказательств делает вывод, относится ли то или иное устройство к категории транспортного средства, на управление которым требуется специальное право.

Эксперты подтвердили: водитель мотоблока сегодня рискует даже получить судимость, если второй раз поедет на нем по дороге пьяным

"Не вдаваясь глубоко в юридическое содержания понятий "управление" и "опьянение" - это тема для отдельного большого обсуждения, могу сказать, что вопрос отнесения того или иного устройства (средства передвижения) к категории транспортных средств также является достаточно проблемным, учитывая их огромное разнообразие и постоянное появление устройств новых, однозначно не классифицируемых", - говорит Ольга Гейнце.



В ряде случаев к решению вопроса привлекаются соответствующие специалисты или эксперты. Так, Седьмой кассационный суд общей юрисдикции проверял в кассационном порядке уголовное дело, где гражданин был осужден за управление в состоянии опьянения мотоблоком с прицепом, и где одним из доказательств вины осужденного суды признали показания специалиста об отнесении указанного транспортного средства к двухосным тракторам.

Что касается мотоблоков, снегоходов, электросамокатов, то они не всегда подпадают под категорию транспортных средств. В основном это зависит от их технических характеристик, мощности двигателя и других параметров, отличающих "транспортное средство" от так называемых "средств индивидуальной мобильности".

Кстати, уже сложилась практика, когда за управление электросамокатами мощностью более 250 ватт привлекают к ответственности как за управление мопедами. С проверкой прав, их лишением и прочими неприятностями.

Стоит напомнить, что за повторное управление в нетрезвом виде водителю грозит уголовная ответственность. В том числе грозит еще и конфискация транспортного средства. То есть если водитель попался нетрезвым за рулем машины, а потом в течение года был пойман пьяным за рулем мотоблока, то уголовная статья обеспечена. А конфискуют, скорее всего, именно мотоблок. Если он принадлежит водителю.

В общем, на чем бы водитель не выезжал на дорогу, главное, чтобы он был трезвым. В противном случае ему придется ходить пешком. А вот по улицам города или по полям колонии - на выбор.