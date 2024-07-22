Обновлен минивэн Honda Odyssey

Очередной модернизации подвергся вэн, предназначенный для американского рынка. Модели слегка подправили внешность, а также перетряхнули список доступного оборудования. Вся техника прежняя.

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В нынешней гамме Хонды, по сути, два разных минивэна с именем Odyssey: для Азии и Северной Америки. Первый производят в Китае, откуда его также поставляют в родную для марки Японию. Вторую же модель делают в США. И именно американское подразделение Honda представило сегодня в очередной раз модернизированный однообъемник. Напомним, в актуальном поколении такой Odyssey пребывает с 2017 года, предыдущий рестайлинг провели в 2020-м. К слову, минувший год минивэн закончил в Штатах с внушительным «плюсом» — реализовано 74 738 экземпляров (+57%). А вот в 2024-м продажи слегка просели: результат шести месяцев – 39 257 единиц (-0,5%).

Honda Odyssey получил новую радиаторную решетку, вдобавок подретушировали бамперы. Причем сама компания сравнила оформление кормы со стилистикой уже снятого с производства суперкара Acura NSX: мол, у минивэна такие же вертикальные светоотражатели. Также расширена палитра цветов кузова, а у топ-версии Elite появились 19-дюймовые диски нового дизайна.

Внутри установили 7-дюймовую цифровую приборку. Кроме того, посвежевший Honda Odyssey по умолчанию имеет новую, более шуструю мультимедийную систему с 9-дюймовым экраном (прежде был тачскрин диагональю 8 дюймов) и беспроводную зарядку для смартфона (дореформенному вэну положена только в самой дорогой комплектации). Увеличено количество разъемов USB-C.

Список комплектаций пересмотрен – из линейки убрали самую дешевую версию EX. Базовым стал вариант EX-L. В списке оборудования такого Odyssey также заявлены люк с электроприводом, подогрев передних сидений, электропривод багажной двери и комплекс Honda Sensing (адаптивный круиз-контроль, системы автоторможения и удержания в полосе движения). «Оспортивленная» модификация Sport переименована в Sport-L, ее фишки – черный наружный декор (включая диски) и красная подсветка в салоне.

В следующей по старшинству комплектации Touring появляются спутниковая навигация, салонная камера, солнцезащитные шторки для третьего ряда и новый планшет для задних пассажиров – к потолку крепится дисплей диагональю 12,8 дюйма (был на 10,2 дюйма). Наконец, топовый Honda Odyssey Elite – это еще датчик дождя, перфорированная кожа, вентиляция передних сидений, подогрев руля и функция бесконтактного открывания багажного отсека.

Техника прежняя. Минивэн оснащен бензиновым атмосферником V6 3.5 мощностью 284 л.с., который работает в паре с десятиступенчатым автоматом. Привод только передний.

Раз старой «базы» больше нет, то и цена выросла. Впрочем, остальные версии тоже стали дороже. За обновленный Honda Odyssey просят от 41 920 до 50 880 долларов (здесь и далее – без учета налогов и доставки), что эквивалентно примерно 3,7 млн – 4,5 млн рублей по текущему курсу. Дореформенный минивэн еще имеется у дилеров, он стоит 38 240 – 50 370 долларов (около 3,4 млн – 4,4 млн рублей).