Пострадавшие в ДТП предпочитают деньги вместо ремонта по ОСАГО

Некоторые автовладельцы ждут ремонта по ОСАГО дольше полугода. Cроки доставки запчастей для ремонта автомобилей заметно выросли, достигнув почти двух месяцев, так как есть проблемы и с оплатой, и с логистикой. Об этом рассказал президент Российского Союза Автостраховщиков (РСА) Евгений Уфимцев.

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В нынешних условиях некоторые детали идут из-за границы до 5 месяцев, а максимальный зафиксированный страховыми компаниями срок — 150 дней. Увы, но санкции поддержали крупные поставщики неоригинальных запчастей из Тайваня, Кореи и других стран.

По этим причинам правительство РФ концептуально поддержало законопроект об увеличении срока ремонта автомобиля по ОСАГО до 45 дней вместо нынешних 30, поскольку, если срок ремонта затягивается не по вине клиента, страховщик обязан выплачивать неустойку.

Между тем, россияне перестали покупать бумажные ОСАГО: на долю электронных полисов теперь приходится более половины продаж.