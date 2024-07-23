Mercedes-Benz продлевает жизненный цикл гибридов A-Class, B-Class и CLA

Mercedes-Benz продлевает жизненные циклы своих подключаемых гибридов A-Class, B-Class и CLA. Низкие продажи электромобилей заставили компанию пересмотреть свои планы, сообщет 32cars.ru со ссылкой на Autocar. Новое решение означает, что автомобили на базе платформы MFA получат увеличенные батареи и улучшенный запас хода на электротяге.

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Ранее немецкий автопроизводитель планировал сократить ассортимент компактных моделей, включая хэтчбек A-Class, чтобы освободить производственные мощности для новой линейки электромобилей с 2025 года. Однако продажи электрических моделей оказались ниже ожидаемых, что привело к изменению планов по линейке компактных автомобилей. Модели с двигателями внутреннего сгорания на платформе MFA получат более длительный жизненный цикл, чем предполагалось изначально.

С сентября все компактные подключаемые гибридные модели Mercedes-Benz будут оснащены батареей емкостью 13 кВт/ч вместо текущих батарей на 11,6 кВт/ч. Эта модернизированная батарея будет иметь такой же корпус и объем, как и текущая, увеличивая электрический запас хода примерно на 10 км для каждой модели. Это продлит электрический запас хода хэтчбека A250e до более чем 95 км по циклу WLTP. Обновленную батарею также получат B250e, CLA 250e седан, CLA 250e Shooting Brake и A250e седан. Это решение отражает изменение законодательства Германии по аренде автомобилей.

Новые требования предполагают увеличение электрического запаса хода подключаемых гибридов с 60 км до 80 км и/или выбросы CO2 ниже 50 г/км для достижения определенного налогового порога. Кроме того, Mercedes-Benz планирует увеличить емкость батарей для электрических моделей EQA 350 4Matic и EQB 350 4Matic с сентября. Эти модели получат батарею емкостью 70,5 кВт/ч вместо 66,5 кВт/ч, используемой до сих пор на европейском рынке. Увеличенная батарея обеспечит увеличение запаса хода модели EQA 350 4Matic с 285 до 296 миль по циклу WLTP, а модель EQB 350 4Matic будет иметь запас хода увеличенный с 277 до 289 миль.