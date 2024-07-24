В июне Китай поставил США машин на рекордную сумму

В прошлом месяце Китай продал США машин почти на 401 700 000 долларов, что является максимальным значением для государств с не самыми простыми отношениями.

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Эксперты признают, что экспорт китайских машин в североамериканскую страну вырос втрое по сравнению с началом года. Всего в июне китайские автопроизводители продали за пределами КНР легкового транспорта почти на семь миллиардов долларов. Большая часть экспорта, ожидаемо, пришлась на Россию. Также в списке самых крупных покупателей идут Бельгия (7% экспорта), США и ОАЭ (по 6%), Мексика (5%).

Ранее Трамп, выступая на съезде Республиканской партии в Милуоки, заявил, на каких условиях хочет видеть китайский автопром в США. Главный американский борец с Китаем и его промышленным засильем в Америке вдруг заявил о готовности впустить китайские автомобили в страну, но при условии, что они будут производиться на территории страны. Он особо подчеркнул своё разочарование тем, что китайские автопроизводители строят свои заводы в Мексике вместо США.