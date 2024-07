На автошоу Why Not Event показали много интересных автомобилей

В Москве состоялся фестиваль Why Not Event. Все автомобили, попавшие в экспозицию, были тщательно подготовлены владельцами и скрупулёзно отобраны организаторами, ведь Why Not Event создан для того, чтобы насладиться самыми лучшими проектами в категориях Stance, Classic и Race. Абсолютно все представленные на выставке экспонаты эксклюзивны и невероятно шикарны. Если вы посетили ЦТВС "Москва" 20 июля, то посмотрите наши фото, чтобы вспомнить тёплые эмоции. А если вы всё пропустили, то не расстраивайтесь: в нашей галерее вы увидите самые яркие машины.

© Quto.ru

Why Not Event – это очень интересные автомобильные проекты и музыка нон-стоп.

А тщательный отбор машин, красивая расстановка и креативное оформление площадки – рай для любителей эстетики.

Участие в Why Not Event можно было принять, как на иномарке.

Так и на отечественном автомобиле.

Главное – стиль.

Мероприятие стартовало в 17:00 и завершилось в 23:00 – отличное расписание для жаркого летнего дня. И самое лучшее время для красивых фотографий.

© Светлана Парфенова

Листайте галерею, чтобы перенестись в ламповую атмосферу большого фестиваля.

