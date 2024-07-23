Обновлённый BMW iX: первые изображения

Немецкая компания готовит рестайлинг для своего флагманского электрического кроссовера, свидетельством чему являются шпионские фотографии замаскированных прототипов. Мы представили, как будет выглядеть новинка.

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Среднеразмерный кроссовер iX был рассекречен летом 2021 года, он представляет из себя серийную версию концепта Vision iNext, продемонстрированного в сентябре 2018 года на Парижском автосалоне. Таким образом, в этом году модели исполнилось три года, а это стандартный срок для подготовки обновлённой версии. Тестовые образцы уже были замечены на дорогах во время испытаний, и уже есть возможность увидеть внешние отличия рестайлингового кроссовера.

Прежде всего, радикальной смены облика весьма оригинального по дизайну паркетника не ожидается, изменения будут носить скорее косметический характер. Одно из самых заметных отличий — новая передняя оптика, которая сохранит свою форму, но получит новое наполнение и графику светодиодных ходовых огней в виде пары вертикальных сегментов в каждой фаре. Что-то похожее ранее мы видели на обновлённых моделях 1-й и 4-й серий. Решётка радиатора, скорее всего, не изменится по форме, а вот бампер будет полностью новым с характерным центральным «разделителем» в нижней части, как на новой BMW M5. Сбоку существенных изменений не ожидается, сзади можно рассчитывать на обновлённый бампер, при этом фонари, судя по шпионским фотографиям, останутся теми же.

В основе кроссовера iX лежит модифицированная модульная платформа CLAR. В ходе рестайлинга он получит прибавку в мощности для всех своих версий, а также новые наименования: на смену модели xDrive40 придёт xDrive45, xDrive50 будет заменена на xDrive60, а вместо топовой модификации iX M60 появится iX M70. Также ожидается увеличение запаса хода.

Премьера новинки может состояться до конца этого года.

Напомним, в прошлом месяце показали кроссовер X3 нового поколения.