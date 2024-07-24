$87.30-0.4895.46-0.30
Войти в почту

Юрист назвал ситуацию, когда инспектор ДПС может получить штраф

Россиянам рассказали, когда может быть оштрафован инспектор ДПС. Случается, что водителя останавливают для проверки, которая вместо 20 минут занимает почти час. При этом никаких нарушений в итоге не выявляется. В этом случае инспектора ДПС можно оштрафовать на 20 000 рублей за применение мер, направленных на ограничение прав на эксплуатацию транспортного средства. Только какие конкретно меры в данном случае могут считаться ограничительными?

Юрист назвал ситуацию, когда инспектор ДПС может получить штраф
© ТАСС

Это может быть отказ ГАИ в разрешении на получение автомобиля со штрафстоянки, пока пришедший за ней человек не назовет имя водителя, оставившего машину под запрещающим знаком. Другая ситуация, когда в ГАИ отказывают регистрировать машину до оплаты всех «просроченных» штрафов.

Когда речь идёт о проверке на состояние алкогольного или наркотического опьянения или на угон, то такие ситуации нельзя назвать ограничением права на передвижение. Такие остановки водителей на дорогах преследуют другие цели — проверить предположения о каком-либо правонарушении.

Но при этом есть ситуация, когда инспектор ГАИ может получить дисциплинарное наказание. Так, если водитель подаст жалобу о слишком долгой проверке на дороге (например, около часа), и это будет доказано в ходе служебного расследования, то взыскание неизбежно.

Автоновости
ГИБДД
Лишение прав