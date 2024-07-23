Самый большой флагманский Tank 800 снова попался фотографам

В Китае на дорожных испытаниях сняли внедорожник Tank 800 - флагманскую модель суббренда Great Wall. На фото автомобиль стоит с другим "Танком" - Tank 700 - и визуально превосходит его по габаритам.

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Tank 800, как и "семисотый", построен на новой платформе D71: рама, независимая подвеска сзади, адаптивные амортизаторы, электронноуправляемые стабилизаторы поперечной устойчивости, баллоны вместо пружин.

Официально о габаритах автомобиля пока ни слова, модели нет и в каталоге Минпрома КНР. Тем не менее, в качестве отправной точки можно взять Tank 700: 5090 х 2061 х 1952 мм, колёсная база - 3000 мм. Как и у Tank 700, так и у Tank 800 второй ряд представлен двумя "капитанскими" креслами. Будет ли третий ряд хотя бы опционально, пока непонятно, но, скорее всего, нет, так как Tank 800 - это такой китайский Rolls-Royce Cullinan.

© Российская газета

Известно, что Tank 800 получит гибридную систему Hi4-T с турбомотором V6 объёмом 3.0 литра и 9-ступенчатой АКП со встроенным электродвигателем. Суммарно у Tank 700 агрегаты выдают 523 л.с. и 850 Нм. У Tank 800 будет столько же, либо немногим больше.

Стоит отметить, что Tank 800 на новых "спайшотах" имеет полностью серийный кузов и, вероятно, салон. Снаружи товарный характер внедорожника выдают фонари, в салоне - качество пластика.

Выход Tank 800 на рынок состоится в этом году, мировой дебют внедорожник может отпраздновать на автосалоне в Чэнду в августе. Ценовой диапазон пока неизвестен, но опять же можно посмотреть на ценник Tank 700: 428-700 тысяч юаней (5,12-8,38 млн рублей). Продажи Tank 700 анонсированы в России, внедорожник должен добраться до нас в октябре.