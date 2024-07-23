Эксперты спрогнозировали падение российского авторынка

По итогам 2024 года российский автомобильный рынок, скорее всего, ждет падение. Такой прогноз подтверждают в ассоциации "Российские автомобильные дилеры" и другие эксперты.

Как рассказали "Газете.ru" представители РОАД, пессимистичный прогноз основан на возможном повышении ключевой ставки Центробанком и изменениях экономической ситуации в стране. Сейчас на авторынке оживление: скорее всего, люди покупают машины из опасений, что будет хуже. Оптимистичный сценарий - 1,65 млн проданных в России новых машин по итогам года, пессимистичный - 1,3 млн.

По прогнозам Национального агентства промышленной информации, в нынешнем году может быть продано еще меньше автомобилей: от 1 млн до 1,12 млн единиц. В НАПИ отмечают, что отложенный спрос россияне уже частично реализовали в 2023 году. К охлаждению рынка также могут привести ужесточающие меры, которые затрудняют ввоз иномарок и повышают их стоимость, высокие ставки по кредитам, пояснила гендиректор НАПИ Татьяна Арабаджи.

По мнению замгендиректора группы "Авилон" по продажам новых автомобилей Рената Тюктеева, годовые продажи могут составить 1,4-1,5 млн машин. На процесс будет влиять высокая ключевая ставка Центробанка, которая усложнит работу с кредитными сделками.

В аналитическом агентстве "Автостат" пока не снижали базовый прогноз - 1,5 млн машин. Все будет зависеть от утильсбора и повышения цен на автомобили, отметил исполнительный директор "Автостата" Сергей Удалов. Сейчас дилеры предлагают купить автомобили в кредит, пока они не стали дороже, поэтому машины надо покупать сейчас, а потом, скорее всего, рынок отыграет вниз".

В первом полугодии 2024 года, по данным "Автостата" и АО "Паспорт промышленный консалтинг", в России было реализовано 719,3 тысячи новых легковых автомобилей (плюс 79% больше к тому же периоду 2023-го).

Ранее "РГ" писала, что будет с ценами на автомобили после повышения утильсбора на иномарки.