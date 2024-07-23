"Автодор" назвал трассы с рекордным ростом трафика в летний период

В июле и августе многие россияне едут на отдых на машине. Таким образом, пик трафика на дорогах "Автодора" приходится на эти месяцы. Об этом сообщает пресс-служба госкомпании.

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Самая популярная летняя дорога - это М-4 "Дон", которая ведет к Черному морю. В пиковые месяцы трафик там увеличивается на 300%. А если сравнить август и февраль, то трафик легковушек там вырастает в 6 раз.

На втором месте трасса М-11 "Нева" - от Москвы до Санкт-Петербурга. Там летом трафик увеличивается вдвое, а число легковушек - втрое.

Третье место летом - скоростные участки автодороги М-1 "Беларусь", число машин там вырастает на 150%.

На ЦКАД в июле-августе фиксируется прирост трафика на 120%, а на некоторых его участках - на 180%.

Трафик на трассе на М-12 "Восток" от Москвы до Казани тоже летом увеличивается в 2 раза по сравнению с январем.