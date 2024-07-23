Как проходят ресурсные испытания Chery Tiggo 7 Pro Max в России

Chery тестирует в России силовую установку обновленного Tiggo 7 Pro Max. Ресурсные испытания, стартовавшие 22 июля, проходят на дорогах общего пользования, они продлятся пять дней — все это время двигатель будет работать, за исключением коротких остановок для дозаправки. В тестах участвуют 12 водителей, которые непрерывно курсируют по ЦКАД, сменяя друг друга. За ходом пробега следят представители Книги рекордов России.

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Для ресурсных испытаний Chery выделила три кроссовера Tiggo 7 Pro Max. Это обновленная версия модели, под капотом у которой бензиновый турбомотор 1.6 мощностью 150 лошадиных сил. Двигатель сочетается с роботизированной коробкой передач и работает на бензине АИ-92, потребляя в смешанном цикле 7,7 литра на 100 километров. Разгон с места до «сотни» занимает у кроссовера 9,7 либо 9,8 секунды (в зависимости от типа привода).

Старт ресурсным испытаниям был дан в 11 часов утра в понедельник, 22 июля, а продлятся они до субботы, 27 июля. Остановки предусмотрены только для смены водителей — каждые два часа, и заправки — каждые 500 километров; глушить двигатели разрешается только на АЗС, поскольку этого требует регламент заправочных станций.

По итогам тестов Chery рассчитывает доказать техническую надежность кроссовера и его силового агрегата, поскольку естественное охлаждение двигателя в условиях летней жары будет минимальным.

С момента появления на российском рынке продажи кроссоверов «седьмого» семейства преодолели отметку в 117 тысяч экземпляров. Обновленная модель доступна с передним и полным приводом, на выбор предложены шесть комплектаций: Active, Active AWD, Prime, Prime AWD, Ultra и Ultra AWD. Цены начинаются от 2 770 000 рублей и достигают 3 100 000 без учета скидок.