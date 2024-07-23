За новым Zeekr 009 выстроилась очередь, поставки минивэна стартовали

На прошлой неделе марка Zeekr представила обновлённую версию минивэна 009. Поставки модели начались, и первые владельцы получили свои машины.

Стало известно, что автомобиль вызвал буквально ажиотажный спрос на рынке КНР: за три дня после объявления старта продаж было получено более двух тысяч заявок на покупку. Для сравнения: в первой половине 2024 года дилеры продали меньше трёх тысяч минивэнов.

Основной причиной повышенного интереса к обновлённой модели является стоимость, которая оказалась на 12% ниже, чем у предшественника: 439 000-469 000 юаней (5,26-5,62 млн рублей). Прайс на дореформенную модель стартует от 500 тысяч юаней.

Цену смогли урезать благодаря появлению версий с одним электромотором на передней оси, прежде все Zeekr 009 был полноприводными. Мощность базового минивэна - 340 л.с., запас хода - 900 км (по циклу CLTC). Есть более мощная одномоторная модификация с отдачей 422 л.с. и автономностью 740 км.

Также на увеличение спроса могло повлиять появление у Zeekr 009 семиместной версии с салоном "2+2+3".

Ещё одна новинка Zeekr - кроссовер 7X, который попробует пошатнуть позиции Tesla Model 3.