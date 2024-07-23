В Москве за 15 миллионов рублей продают редкий шестиколесный Toyota Hilux

В России на продажу выставили редкий пикап Toyota Hilux от Arctic Trucks. Автомобиль выпустили 2016 года, позднее его доработали в знаменитом на есь мир тюнинг-ателье. Согласно описанию, трехосный грузовик синего цвета, оборудованный двойной кабиной, проехал чуть больше 21 тысячи километров. Интерьер, а также силовой агрегат автомобиля изменений не претерпели.

© Motor.ru

Ателье Arctic Trucks появилось в Исландии в 1990 году. Около десяти лет спустя компания открыла филиал в Красноярске. Тюнеры занимаются модификацией пикапов и внедорожников, значительно повышая проходимость машин. При этом специалисты не дорабатывают салоны, а также двигатели автомобилей.

© Auto.ru

© Auto.ru

© Auto.ru

© Auto.ru

© Auto.ru

Для Toyota Hilux у Arctic Trucks предусмотрены модификации в стандартном четырёхколёсном виде, а также с добавлением третьей ведущей оси. В последнем варианте задняя часть пикапа удлиняется на 825 миллиметров. Кроме того, у шестиколесного грузовика появляется управление дополнительными блокировками дифференциалов.

Именно в топовой трехосной версии Hilux, оборудованный 177-сильным дизелем объемом 2,8-литра, доступен в Москве. За модифицированный культовыми тюнерами пикап продавец запросил 15,7 миллиона рублей.

В конце июня тюнеры из Arctic Trucks модифицировали Land Rover Defender. Стоимость доработок брутального внедорожника в переводе на рубли превысила три миллиона.