Средний чек автокредита почти достиг 1,5 миллиона рублей

В России продолжает расти средний размер автокредита.

В июне он составил 1,47 миллиона рублей, подсчитали в Национальном бюро кредитных историй (НБКИ). По сравнению с маем 2024 года «чек» увеличился на четыре процента (с 1,41 миллиона рублей), а по сравнению с июнем 2023-го — на 5,3 процента (с 1,39 миллиона). Сумма растет на фоне снижения количества выданных кредитов, отмечают аналитики. При этом отметки в полтора миллиона, как во второй половине прошлого года, она еще не достигла.

Заметнее всего средняя сумма автокредита в июне выросла в Самарской области — на 10,8 процента по сравнению с маем-2024. В Ставропольском крае показатель за месяц увеличился на 8,1 процента, в Саратовской области — на 7,6 процента. Рост на 6,7 процента продемонстрировали Дагестан и Ленинградская область.

Снизился «средний чек» только в Омской области — на 2,1 процента. В Москве и Санкт-Петербурге зафиксировали рост на 0,1 и 2,1 процента соответственно.

В начале года средняя сумма автокредита падала, но в последние два месяца вернулась к росту. Однако до уровня второй половины 2024 года она еще не дошла: тогда из-за подорожания автомобилей «чек» составлял 1,5 миллиона. Причины — скидки, акции и субсидирование кредитных ставок, говорят аналитики.

В июне россияне взяли 106,5 тысячи займов на покупку автомобилей на 168,4 миллиарда рублей, подсчитали в Объединенном кредитном бюро (ОКБ). С мая спрос снизился, и эксперты ожидают дальнейшего падения, если не будет решен вопрос с льготными кредитами.