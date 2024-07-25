Эксперт объяснил, зачем АвтоВАЗ запустил программу продаж автомобилей

АвтоВАЗ объявил, что запустил программу продажи автомобилей с пробегом Restart марки Lada и других брендов. Уточняется, что состояние машин будут тщательно проверять.

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В рамках программы "Restart Плюс доступны автомобили Lada возрастом до 5 лет и 100 000 км пробега с полным страховым покрытием. Программа "Restart Базовый" покрывает ключевые узлы и агрегаты автомобилей Lada. Программа "Restart Мульти" предназначена для машин других производителей возрастом до 7 лет и с пробегом до 150 000 км.

Автор Telegram-канала AutoRun SPb Денис Гаврилов рассказал "Российской газете", почему АвтоВАЗ пошел по этому пути.

"Площадку можно назвать дополнительным каналом коммуникации. Основные бонусы, которые предлагаются концерном, можно получить при покупке автомобиля с пробегом в дилерских центрах без участия в этой программе. Но здесь они объединены под единым брендом, что должно вызывать доверие со стороны покупателя. Также отмечается, что автомобили проходят серьезную предпродажную подготовку в части своего технологического состояния. Правда, тогда возникает вопрос, что с остальными машинами, которые находятся в стоке у дилеров и не отображаются на площадке. Им столько же внимания уделяется, или нет? Или почему одни автомобили находятся в приоритете перед другими?", - отмечает эксперт.



Впрочем, он добавляет, что в целом ниша выбрана понятная - машины с пробегом до 150 тысяч км, так как именно они составляют основной объем на вторичном рынке.

"Причем внутри они разделены на сегменты по пробегу, что удобно для потребителя. Стоит еще напомнить, что так называемая онлайн-покупка автомобилей часто завершается в дилерском центре. Особенно это касается машин с пробегом, на которые покупатель хочет посмотреть вживую", - говорит Гаврилов.



Ранее АвтоВАЗ рассказал, на какой версии Lada Aura ездил Владимир Путин.