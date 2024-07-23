Стало известно, какие маршруты предпочитают автопутешественники

Для летнего отдыха за рулём россияне выбирают юг страны и свои родные города. Крым и Краснодарский край стали самыми популярными локациями для автопутешественников. Эти локации выбрали 39% респондентов, участвовавших в исследовании «Авито Авто» и «Авито Путешествия». Почти столько же предпочитают ездить в родные города и в ближайшие пригороды — такие варианты выбрали по 38% опрошенных.

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В Крым и Краснодарский край на автомобилей чаще всего ездят жители Южного (68%), Северо-Кавказского (56%) и Центрального (42%) федеральных округов. Поездки летом в родной город предпочитают жители Сибирского (45%), Дальневосточного (45%) и Северо-Западного (42%) федеральных округов. Посещают ближайшие пригороды на автомобиле жители Дальневосточного (45%) и Сибирского (46%) федеральных округов.

Согласно данным исследования, 50% автомобилистов когда-либо путешествовали по России за рулём. Из них 14% делают это регулярно — раз в полгода. А 23% садятся за руль ради путешествий раз в год или реже. Никогда не путешествовали на машине по стране, но хотели бы это сделать 29% респондентов. Больше всего заинтересованы в таких поездках автомобилисты в возрасте от 35 до 54 лет. Чаще других путешествуют молодые автомобилисты в возрасте от 18 до 24 лет.

Жители Москвы чаще других жителей регионов отправляются в автомобильные путешествия — 15% москвичей отправляются в поездки чаще двух раз в месяц.

Россияне для автопутешествий выбирают личные или семейные автомобили — 88%. Другие для поездок арендуют автомобили. Чаще всего в поездки жители России отправляются на седанах (26%), внедорожниках (25%) и кроссоверах (22%).

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