Названа категория водителей, которых пустят на платники без оплаты

В Госдуме предложили сделать проезд по платникам бесплатным для семей. Глава думского комитета по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Нина Останина выступила с инициативой предоставления многодетным семьям возможности ездить по платным дорогам бесплатно. Соответствующий запрос она направила главе кабмина Михаилу Мишустину.

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«Комитет просит вас рассмотреть вопрос об установлении для многодетных семей права проезда без взимания платы по платным автомобильным дорогам и участкам автомобильных дорог», — говорится в обращении.



Помимо этого, семьи с тремя и более детьми чиновница предложила освободить от платы за парковку в тех регионах, где местные власти льготу не предоставляют, а также снять с них обязанность уплаты туристического налога.

В начале года стало известно, что многодетные из ДФО смогут воспользоваться программой льготного автокредитования. Также программа будет доступна семьям с одним ребёнком и более. Под условия госпрограммы подпадают машины российского производства стоимостью до 2 млн рублей: Lada, ВИС, УАЗ, ГАЗ полной массой до 3,5 тонны.

Помимо этого, весной 2024 года сообщалось, что марка Chery будет давать скидки по программе «Семейный автомобиль». При наличии двух и более несовершеннолетних детей выгода при покупке нового кроссовера составит 100 000 рублей. Такой дисконт можно получить до 31 мая 2024 года во всех дилерских центрах китайской марки на территории России.