Названа категория водителей, которых пустят на платники без оплаты

Некоторых водителей пустят на платники бесплатно
В Госдуме предложили сделать проезд по платникам бесплатным для семей. Глава думского комитета по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Нина Останина выступила с инициативой предоставления многодетным семьям возможности ездить по платным дорогам бесплатно. Соответствующий запрос она направила главе кабмина Михаилу Мишустину.
«Комитет просит вас рассмотреть вопрос об установлении для многодетных семей права проезда без взимания платы по платным автомобильным дорогам и участкам автомобильных дорог», — говорится в обращении.
Помимо этого, семьи с тремя и более детьми чиновница предложила освободить от платы за парковку в тех регионах, где местные власти льготу не предоставляют, а также снять с них обязанность уплаты туристического налога.
В начале года стало известно, что многодетные из ДФО смогут воспользоваться программой льготного автокредитования. Также программа будет доступна семьям с одним ребёнком и более. Под условия госпрограммы подпадают машины российского производства стоимостью до 2 млн рублей: Lada, ВИС, УАЗ, ГАЗ полной массой до 3,5 тонны.
Помимо этого, весной 2024 года сообщалось, что марка Chery будет давать скидки по программе «Семейный автомобиль». При наличии двух и более несовершеннолетних детей выгода при покупке нового кроссовера составит 100 000 рублей. Такой дисконт можно получить до 31 мая 2024 года во всех дилерских центрах китайской марки на территории России.